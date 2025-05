L' eurodeputata franco-palestinese Rima Hassan a Padova | l' incontro

Ieri, martedì 27 maggio, Rima Hassan, eurodeputata franco-palestinese del movimento France Insoumise, ha partecipato a un incontro a Palazzo Maldura a Padova, organizzato dal Collettivo Autorganizzato Universitario (Cau) e da Potere al Popolo. Durante l'evento, Hassan ha affrontato temi cruciali legati alla sua esperienza politica e alla situazione attuale in Palestina, suscitando un vivace dibattito tra gli intervenuti.

