Lettera Osa Polizia a Landini | Chiedi di sostenere referendum ma dov' eri quando i lavoratori venivano sospesi perché senza vaccino Covid?

Osa Polizia scrive al segretario della Cgil, Maurizio Landini, esprimendo preoccupazione per il suo sostegno a referendum, richiamando la sua attenzione sulle misure imposte durante la pandemia. La lettera critica le politiche legate al vaccino Covid, sottolineando come queste abbiano danneggiato i lavoratori, costretti a subire sospensioni. Si chiede un ripensamento su scelte ritenute non solo errate, ma anche dannose per la salute.

Ecco una lettera di Osa Polizia che si rivolge al segretario della Cgil Landini sul tema del referendum: "Hai sostenuto con forza misure che oggi si rivelano non solo sbagliate, ma in molti casi dannose per la salute di chi le ha subite sotto ricatto" Ecco una lettera di Osa Polizia che si ri... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Lettera Osa Polizia a Landini: "Chiedi di sostenere referendum, ma dov'eri quando i lavoratori venivano sospesi perché senza vaccino Covid?"

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pfas, la lettera del Gruppo Vivere in Fraschetta a Maurizio Landini: “Abbiamo bisogno di un aiuto concreto” - ALESSANDRIA – Sabato scorso il gruppo Vivere in Fraschetta ha consegnato al segretario della Cgil Maurizio Landini (ad Alessandria ... ndr) una lettera sul tema dei Pfas, sollecitando un interve ... 🔗Segnala radiogold.it

La gravissima carenza di organico del ruolo degli Ispettori non può che obbligare ad una significativa rimodulazione dei posti messi a concorso. Lettera al capo della Polizia - “Signor Capo della Polizia, Riportiamo il testo della nota che la Segreteria Nazionale ha inviato il 28 giugno u.s. al Capo della Polizia, Pref. Vittorio Pisani: (SIULP Nazionale) da tempo l ... 🔗informazione.it scrive

Landini a Piantedosi, proroga per voto referendum fuori sede - (ANSA) - ROMA, 02 MAG - Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, con una lettera inviata al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sollecita "l'urgente proroga del termine ultimo ... 🔗msn.com scrive

Caro Renzi, anche gli Angeli hanno una famiglia da mantenere.