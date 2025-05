L' Estonia la nuova potenza educativa europea che punta sull' AI

L'Estonia si sta affermando come una nuova potenza educativa in Europa, investendo il 6% del PIL nella formazione e nell'innovazione. Nonostante un reddito pro capite inferiore rispetto a paesi come l'Italia, il suo impegno nell'educazione, soprattutto nell'integrazione dell'intelligenza artificiale, la posiziona come un modello di riferimento per le nazioni europee. Scopriamo come l'Estonia stia trasformando il suo sistema educativo e puntando sul futuro.

C'è un paese in Europa che ha deciso di puntare forte sull'educazione. Non è tra i più ricchi: il reddito pro capite si aggira sui 14.000 dollari l'anno (in Italia sono 25.000) e l'economia non è in forte espansione. Eppure questo piccolo paese del baltico investe il 6 per cento del pil in formazione, ponendosi al quinto posto dopo Danimarca, Svezia, Belgio e Finlandia. Alla faccia di quelli che dicono – solo a parole – che l'istruzione sia il volano di economia e società. Siamo in Estonia: qui, da oltre quindici anni, si attuano politiche scolastiche serie i cui frutti stanno germogliando. Il primo progetto risale agli anni Novanta e prevedeva la diffusione capillare di computer e infrastrutture per l'accesso a Internet in tutte le scuole, gettando le basi per il successo del paese nel settore digitale...

