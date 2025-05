L' Eredità bocca da gallina | Linda travolta sui titoli di coda

Scopri cosa è successo alla campionessa Linda nell'ultima puntata de L'Eredità e il dibattito online su "fare la bocca da gallina". Un episodio che ha suscitato commenti e reazioni sui social, tra curiosità e divertimento tra i telespettatori di Rai 1.

"Ma la campionessa Linda deve per forza fare la bocca da gallina?". Per la cronaca, la campionessa in carica esce presto di scena nella puntata di mercoledì de L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Eppure l'interrogativo riecheggia su X, dove i telespettatori commentano in tempo reale imprese e strafalcioni dei concorrenti. Alla Ghigliottina finale alla fine ci arriva Francesco Maria, con un montepremi potenziale da 140mila euro che diventano 17.500 a suon di errori. Le cinque parole indizio sono " Pamela ", "Offerta", "Togliere", "Articolo" e "Alpino" e proprio la prima, quel nome di donna (apparentemente) manda completamente fuori giri Francesco Maria e gran parte dei telespettatori da casa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it