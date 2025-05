In questo articolo, esploriamo "Leone XIV: il racconto conquista i fedeli", parte della rubrica "Tele...raccomando" di Klaus Davi, dedicata alla televisione. Analizziamo l'approccio innovativo della Santa Messa su Rai 1, che offre una narrazione del Vangelo più elaborata e intellettuale, riflettendo sulla formazione agostiniana del nuovo Papa e sulla sua capacità di attrarre il pubblico.

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Santa messa Rai 1) Un modo diverso per raccontare il Vangelo, secondo gli esperti più elaborato, più pacato, più intellettuale. La formazione agostiniana del nuovo Papa più volte rivendicata ha però coinciso con una capacità di comunicazione fuori dal comune. Il “Regina Coeli” di Papa Leone XIV domenica a mezzogiorno su Rai 1 è stato visto da 2.240.000 spettatori col 26% di share: il messaggio forte del Pontefice ha abbracciato «tutti i popoli che soffrono a causa della guerra». La sua figura fa da traino anche per la Santa Messa in onda nella mattinata della prima rete Rai, arrivata al 24% di share con 1,6 milioni di persone davanti al video... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it