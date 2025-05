leonardo e michelangelo raccontati da mercadini

Roberto Mercadini, attore e scrittore di spicco, chiuderà l'edizione 2025 di Art VIEW con un coinvolgente racconto su Leonardo e Michelangelo. Questo festival, che unisce arte, teatro e scienza, è promosso dalla Fondazione Sipario Toscana e sostenuto dalla Fondazione Pisa. Non perdere l’occasione di rivivere la grandezza dei due maestri attraverso le parole di Mercadini in un appuntamento imperdibile.

Sarà Roberto Mercadini, attore, scrittore e divulgatore tra i più apprezzati del panorama italiano, a chiudere il sipario sull’edizione 2025 di Art VIEW, il festival che intreccia arte, teatro e scienza promosso da Fondazione Sipario Toscana con il contributo di Fondazione Pisa. L’appuntamento è per stasera, mercoledì 28 maggio alle 21, con lo spettacolo “Leonardo e Michelangelo. il disegno delle cose invisibili”, scritto, diretto e interpretato dallo stesso Mercadini. Un’occasione unica per il pubblico di immergersi in un viaggio affascinante, colto e appassionato nel cuore del Rinascimento, guidati dalla voce inconfondibile di un narratore capace di rendere la storia dell’arte viva, intensa e sorprendentemente attuale... 🔗 Leggi su Lanazione.it