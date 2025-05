Lella Costa e Max Pisu protagonisti all’Edelweiss

L'Edelweiss si prepara a una nuova stagione teatrale, con Lella Costa e Max Pisu come protagonisti di un caleidoscopio di eventi. La rassegna, che presenta un logo innovativo realizzato con intelligenza artificiale, offrirà sei spettacoli serali autunnali di alta qualità, a partire dall'apertura con "Otello". Scoprite le sorprese e i nomi famosi di un cartellone ricco di emozioni.

Sarà una rassegna ricca di nomi famosi, titoli di qualità e sorprese. La nuova stagione teatrale dell' Edelweiss, che ora ha anche un logo creato con l'intelligenza artificiale, proporrà per quest'autunno sei spettacoli serali. " Otello " aprirà la rassegna autunnale presentata in anteprima nei giorni scorsi: andrà in scena il 14 novembre con protagonista Lella Costa, che firma anche il testo con Gabriele Vacis. Il 4 dicembre " Benvenuti a casa Morandi. A letto senza cena", con Marianna e Marco Morandi. Il 5 febbraio 2026 sarà il momento di " Plaza Suite ", una commedia brillante di Neil Simon con Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio...

