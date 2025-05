Lei navigava tra gli idrovolanti lui guidava un tax boat abusivo | due sanzioni sul lago di Como

Con l’avvio della stagione turistica sul lago di Como, la polizia di Stato ha intensificato i controlli per garantire la sicurezza nella zona. Recentemente, sono state effettuate due sanzioni, una per un idrovolante e l'altra per un tax boat abusivo, evidenziando l'impegno delle autorità nel mantenere la legalità e la sicurezza tra le acque affollate del lago.