Legnano c’è un indagato per l’omicidio di Vasilica Potincu

A Legnano, si fa sempre più vicina la verità sull'omicidio di Vasilica Potincu, la 35enne romena rinvenuta morta in un appartamento. Dopo la scoperta del suo corpo avvenuta domenica, i carabinieri hanno avviato indagini che hanno portato all'apertura di un fascicolo e all'esecuzione di perquisizioni nei confronti di un uomo, coinvolto nell'oscura vicenda.

Si stringe il cerchio attorno al responsabile della morte di Vasilica Potincu, la 35enne di origine romena trovata senza vita domenica in un appartamento di via Stelvio a Legnano, dove riceveva clienti. All’alba del 28 maggio i carabinieri hanno eseguito perquisizioni nei confronti di un uomo, italiano e residente nella provincia di Milano, ritenuto coinvolto nel delitto. Dopo essere stato accompagnato in caserma a Legnano, nel pomeriggio è stato trasferito in procura a Busto Arsizio per essere ascoltato dal pubblico ministero Ciro Caramore, titolare dell’inchiesta. Le indagini, guidate dai militari e coordinate dalla procura, puntano sull’ipotesi di un incontro sfociato nella violenza, forse con un frequentatore abituale della vittima. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Legnano, c’è un indagato per l’omicidio di Vasilica Potincu

