Leggeri

In questo articolo, esploriamo la vignetta "Leggeri" di Natangelo, pubblicata su Il Fatto Quotidiano. Con uno sguardo ironico e critico, il fumetto affronta temi complessi come la carestia e il conflitto in Medio Oriente, utilizzando l'umorismo per stimolare una riflessione profonda sulla situazione attuale in Gaza e Palestina. Un'opera che unisce satira politica e commento sociale.

Leggeri – la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola #carestia #fame #gaza #palestina #israele #fumetto #memeitaliani #umorismo #satirapolitica #satira #humor #natangelo

