Leggende Pokémon Z-A | rivelata la data d’uscita

La Pokémon Company ha entusiasmato i fan rivelando la data di uscita di Pokémon Legends: Z-A, fissata per il 16 ottobre. Inoltre, un nuovo evento Pokémon Presents si avvicina, promettendo ulteriori novità sul franchise. Preparati a scoprire cosa ci attende nel mondo dei Pokémon!

The Pokémon Company ha svelato due notizie di grande rilievo per gli appassionati: l’attesissimo Pokémon Legends: Z-A ha finalmente una data di uscita ufficiale e un nuovo evento Pokémon Presents è alle porte. Il gioco sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal prossimo 16 ottobre. L’annuncio della data di lancio, avvenuto tramite comunicato stampa a seguito delle recenti presentazioni, conferma l’arrivo autunnale del titolo ambientato nella regione di Kalos. Pokémon Legends: Z-A, incentrato sulla città di Luminopoli, mira a proseguire il percorso innovativo della serie “Legends”. La conferma più significativa riguarda le piattaforme: Pokémon Legends: Z-A debutterà simultaneamente sia sull’attuale Nintendo Switch sia su Nintendo Switch 2. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Leggende Pokémon Z-A: rivelata la data d’uscita

Data di uscita di Pokémon Legends: nuove informazioni in arrivo - Il mondo dei Pokémon è in fermento per l'imminente arrivo di Pokémon Legends: Z-A. Con la data di uscita fissata per il prossimo autunno, i fan possono aspettarsi nuove informazioni e rivelazioni emozionanti. 🔗continua a leggere

Rivelata NINTENDO SWITCH 2 dai Leak!?