Lega Nazionale Pallacanestro | date stagione 2026 e novità per il campionato A2

La Lega Nazionale Pallacanestro ha ufficializzato le date della stagione 2026, con il campionato di A2 che prenderà il via il 21 settembre. Questa anticipazione di una settimana mira a ridurre gli 8 turni infrasettimanali che hanno caratterizzato la stagione precedente, apportando novità significative al format del torneo. Scopriamo insieme i dettagli e le aspettative per il prossimo campionato.

Mentre deve ancora concludersi la stagione, la Lega Nazionale Pallacanestro ha già fissato le date della stagione ventura: il campionato di A2 inizierà il 21 settembre, in anticipo di una settimana, per eliminare almeno uno degli 8 turni infrasettimanali che l'anno scorso hanno trasformato in una maratona un campionato già lunghissimo. La regular-season, sempre composta da 38 turni, si concluderà il 26 aprile. Ci sarà, come sempre, l'antipasto della Supercoppa (13-14 settembre) mentre le Final Four di Coppa Italia si disputeranno dal 13 al 15 marzo 2026. Nella sede di via Bertozzini si lavora su due fronti, quello manageriale e quello tecnico: c'è chi è impegnato nella ricerca del main-sponsor che dovrà sostituire Carpegna Prosciutto e chi invece è più concentrato sulla scoutizzazione dei giocatori che potrebbero indossare la canotta biancorossa...