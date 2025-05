Lega contro Merz per le armi a Kiev avvicina la guerra mondiale

La Lega esprime preoccupazione per le dichiarazioni del cancelliere tedesco Merz, che sostiene l'invio di armi a lungo raggio a Kiev. In un post sul profilo X, il partito avverte che tali scelte potrebbero avvicinare l'Europa a un conflitto globale, invocando il messaggio di pace di Papa Leone XIV. Una posizione che accende il dibattito sulla sicurezza e sulla responsabilità geopolitica in un periodo critico.

"Qualcuno in Europa vuole avvicinare la terza guerra mondiale? Assurdo. Che ascoltino le parole di Pace di Papa Leone XIV". E' quanto si legge sul profilo X della Lega che posta il titolo di un articolo di Avvenire relativo al cancelliere tedesco "Merz apre alle armi a lungo raggio a disposizione di Kiev". 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Lega contro Merz per le armi a Kiev, avvicina la guerra mondiale

