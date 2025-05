Lecco si colora di rosa | domani il Giro d' Italia chiudono le scuole

Domani, giovedì 29 maggio, Lecco si prepara ad abbracciare il Giro d'Italia, con la 18ª tappa che attraverserà la città in un festoso afflato di rosa. Le scuole rimarranno chiuse per celebrare questo evento unico, mentre il percorso di 144 chilometri da Morbegno a Cesano Maderno promette di regalare emozioni e spettacolo a tutti gli appassionati di ciclismo.

Il grande giorno è arrivato: domani, giovedì 29 maggio, Lecco si tingerà di rosa per accogliere il passaggio della 18ª tappa del 108° Giro d'Italia. Il percorso, che da Morbegno porterà a Cesano Maderno per un totale di 144 chilometri, attraverserà domani il capoluogo lariano in un tracciato che... 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Lecco si colora di rosa: domani il Giro d'Italia, chiudono le scuole

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Giro d' Italia e lavori per le strade | come cambia la viabilità a Lecco; Quando chiudono le scuole per il referendum dell’8 e 9 giugno il calendario regione per regione; Quando chiudono le scuole a giugno 2025 il calendario di fine anno scolastico regione per regione; Texas pronto a obbligare le scuole a esporre i Dieci Comandamenti Sarà battaglia legale. 🔗Cosa riportano altre fonti

Lecco si colora di rosa: tutto pronto per il Giro d'Italia, chiudono le scuole - Il conto alla rovescia è iniziato: giovedì 29 maggio Lecco si tingerà di rosa per accogliere il passaggio della 18ª tappa del 108° Giro d'Italia. Il percorso, che da Morbegno porterà a Cesano Maderno ... 🔗Riporta leccotoday.it

La SS36 Racc nuova Lecco – Ballabio riapre domani (mercoledì) alle 6 - LECCO – Anas in serata ha contattato la Prefettura di Lecco, comunicando che domani mattina, mercoledì, alle ore 6, la SS36 Racc nuova Lecco – Ballabio verrà riaperta. Il primo ad annunciare ... 🔗Secondo msn.com

Lecco, da domani la nuova rotonda. Progetto anche per Piazza Manzoni - LECCO – Sul fronte viabilistico non sono mancate certo novità nelle ultime settimane e domani, nel giorno del patrono San Nicolò, i lecchesi ne troveranno una nuova al loro risveglio ... 🔗Secondo lecconotizie.com

Un gelato un po’ strano!?????? #shorts #lauraegiulia