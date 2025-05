Leader di centrosinistra uniti | “In piazza per Gaza contro crimini Netanyahu e complicità del governo”

I leader di centrosinistra, tra cui Elly Schlein del Pd e Giuseppe Conte del M5S, si uniscono in una protesta a Roma il 7 giugno per condannare i crimini del governo Netanyahu e la complicità del governo italiano. La manifestazione, frutto di una mozione comune presentata in parlamento, mira a chiedere un'immediata cessazione delle operazioni militari in Gaza e a richiamare l'attenzione sulla situazione umanitaria.

Riprendendo i punti della mozione comune presentata in parlamento, la segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente del M5S Giuseppe Conte e i leader di Avs Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli hanno annunciato la convocazione di una manifestazione il 7 giugno a Roma per chiedere lo stop alle operazioni militari del governo israeliano a Gaza. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Leader di centrosinistra uniti: “In piazza per Gaza, contro crimini Netanyahu e complicità del governo”

