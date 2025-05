Le truffe assicurative | un danno per tutta la collettività Analisi esperienze sul campo e proposte di riforma

Le truffe assicurative rappresentano un grave danno per la collettività, compromettendo l'integrità del sistema risarcitorio e la tutela degli assicurati. L'incontro del 30 maggio all'Auditorium della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia si propone di analizzare esperienze sul campo e presentare proposte di riforma per contrastare efficacemente tali frodi, unendo prevenzione e repressione.

“Contrasto alle frodi assicurative, tra prevenzione e repressione a tutela degli assicurati e per il buon funzionamento del sistema risarcitorio”: è il tema dell’incontro che si svolgerà venerdì 30 maggio nell’Auditorium della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia in piazza Priscilla 6 a Roma. Partecipano Maurizio Vallone, dirigente generale di Pubblica sicurezza, direttore della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia; Emanuele Prisco, sottosegretario del ministero Degli Interni; r. Giovanni Cannavò, presidente della Scietà scientifica Melchiorre Gioia. Previsti gli interventi di Umberto Guidoni, co-direttore generale Ania e e segretario generale della Fondazione Ania; Antonio Rosario De Pascalis, direttore centrale Ivass, capo servizio studi e gestione dati; Roberto Trementozzi, head of claims at Crédit Agricole Assicurazioni – Bpm Assicurazioni – Vera Assicurazioni; Valter Pavia, responsabile Aree speciali sinistri – Unipol Assicurazioni spa; Vittorio Fineschi, ordinario dDi Medicina Legale, Università La Sapienza Roma; Giovanni Pascone, dirigente responsabile servizio Servizio card e antifrode – Ania; Riccardo Vizzino, avvocato, responsabile nazionale di Civicrazia contro le truffe; Marco Rossetti magistrato, consigliere III sezione civile corte di Cassazione; Antonio Balsamo, sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

