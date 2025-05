Le sono cadute le monetine Poi ruba borsa ad anziana e fa shopping con la carta di credito

Un astuto raggiro ha portato un 38enne peruviano a derubare un'anziana donna, dopo aver fingendo di farle cadere delle monete. Approfittando della situazione, ha sottratto la sua borsa e ha utilizzato la carta di credito rubata per fare shopping di sigarette e superalcolici. Un episodio che mette in luce i rischi legati ai furti d'identitĂ e ai raggiri in luoghi pubblici.

"Attenzione, le sono cadute alcune monete per terra". E poi ha rubato la borsa appoggiata sul sedile lato passeggero. Il trucco è stato messo in atto da un 38enne peruviano, che successivamente ha utilizzato la carta di credito "prelevata" alla vittima per acquistare sigarette e superalcolici. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - "Le sono cadute le monetine". Poi ruba borsa ad anziana e fa shopping con la carta di credito

Su questo argomento da altre fonti

“Le sono cadute le monete”, e borseggia l’anziana: peruviano in manette - E’ una tecnica praticamente infallibile: uno distrae la vittima, mentre l’altro le ruba la borsa appoggiata sul sedile lato passeggero. Così gli agenti del Commissariato Colombo hanno arrestato un tre ... 🔗Lo riporta tiburno.tv

«Signora, ha perso delle monetine»: l’automobilista si ferma e le portano via la borsa - VEDELAGO (TREVISO) - «Ciao, guarda, ti sono cadute delle monetine». Un approccio innocuo, i soldi per terra: sono bastati pochi secondi di disattenzione per rubare la borsa e poi dileguarsi. 🔗Da ilgazzettino.it

“Le sono caduti dei soldi”: rubata borsa piena di ori - Imola, 4 marzo 2025 – “Attenzione signora, le sono caduti dei soldi”. Il tintinnare di una monetina sull’asfalto e poi la frase, quasi una carinerira, l’attenzione di un passante gentile. 🔗Segnala msn.com

CREATURA DEGLI ABISSI DIVORA SUB #shorts