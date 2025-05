Le SBC di FC 25 | Balde Menzioni d’onore

Scopri le novità delle SBC di EA Sports FC 25 con la sfida dedicata a Balde, lanciata il 28 maggio 2025 per la promo TOTS. In questo articolo, ti guideremo passo passo nel completamento della sfida e ti daremo tutti i dettagli necessari per sbloccare il potente giocatore. Non perdere l’occasione di potenziare la tua squadra!

Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatore Balde uscita in data 28 maggio 2025 in occasione della promo TOTS. Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazon Come sbloccare la SBC di Balde. Numero sfide: 7. Premio: 1x menzioni d’onore Balde Non scambiabile. Costo al momento dell’uscita: 380.000 Crediti circa. Scadenza: 4 giugno 2025. Barcellona. Premio: 1x Small Gold Players Pack Richieste: Barcellona: Min 1 gioc.. Valutazione squadra: min 85. Spagna. Premio: 1x Electrum Players Pack Richieste: Spagna: Min 1 gioc. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - Le SBC di FC 25: Balde Menzioni d’onore

