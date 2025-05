le salite più iconiche e sicure niente auto spazio ai ciclisti

Scopriamo insieme le salite più iconiche e sicure, dove le auto lasciano spazio ai ciclisti. Stelvio, Gavia e Cancano non sono solo nomi, ma vere e proprie leggende per gli appassionati di ciclismo. Questi luoghi magnifici, attesi con trepidazione, offrono esperienze uniche in alta quota, pronte a regalare emozioni indimenticabili ai ciclisti di ogni livello.

Stelvio, Gavia, Cancano. Nomi entrati nell’immaginario degli appassionati di ciclismo e non solo. Nomi capaci di entrare nella leggenda del campione ma anche dell’amatore che aspetta, sogna, ammira per mesi questi luoghi magnifici. In attesa dei primi caldi. Quando Passi e strade in altura riaprono, invitando cicloamatori in cerca della prestazione della vita, ma anche semplici appassionati magari in sella all’e-bike che vogliono godersi a passo lento paesaggi che hanno pochi eguali nel mondo. E allora, per consentire a chi va in bici di godersi lo spettacolo senza doversi preoccupare dei pericoli delle strade, è nato il progetto Enjoy Stelvio National Park... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it