Le regole sul check-in per gli affitti brevi sono cambiate di nuovo

Le recenti modifiche alle regole sul check-in per gli affitti brevi a Bologna stanno suscitando discussioni. Martedì, il Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno sollecitando il governo a rivedere la circolare del ministero dell’Interno, che vieta il check-in a distanza negli alloggi turistici. Questo cambiamento risponde alla crescente esigenza di gestire in modo più flessibile l'accoglienza turistica.

Martedì il Consiglio comunale di Bologna ha approvato un ordine del giorno per chiedere al governo di far rispettare le regole sul check-in a distanza per gli alloggi turistici, vietato da una circolare del ministero dell’Interno dello scorso dicembre. Lo stesso giorno, martedì 27 maggio, il... 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Le regole sul check-in per gli affitti brevi sono cambiate, di nuovo

Approfondimenti da altre fonti

Affitti brevi, il Tar boccia l'obbligo del check in presenza; Affitti brevi (come Airbnb), via libera al check-in remoto: la sentenza del Tar divide Firenze; Il Tar annulla la circolare del Viminale, torna il self check-in nei B&B; Affitti brevi, nuovo via libera ai check-in da remoto. Il Tar annulla la circolare del Viminale. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Affitti brevi, il Tar boccia l'obbligo del check in presenza. Il sindaco Leccese: «Rimane eccessiva apertura normativa» - Annullata ordinanza Viminale. Aigab esulta: «nostre tecnologie efficaci». Leccese: «auspicabile un intervento normativo correttivo all'eccessiva apertura normativa alle locazioni brevi» ... 🔗Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Affitti brevi, TAR annulla il divieto di check-in da remoto - Affitti brevi: il Tar ha annullato la circolare che imponeva il check-in di persona negli affitti brevi, valida l'identificazione digitale per gli host. 🔗Da msn.com

Affitti brevi, si torna all'antico: il Tar boccia la stretta sulle keybox e il check-in obbligatorio. I gestori dei B&B esultano - Il Tar del Lazio boccia la stretta su keybox e pulsantiere per i gestori di affitti brevi. Si torna indietro, ma per le associazioni di ricettività extralberghiera stavolta si fa un ... 🔗Come scrive msn.com

Hanno davvero vietato il self check-in? Quale sarà la soluzione? | AirBnb & Affitti Brevi