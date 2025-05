Le prime volte di Papa Leone XIV | riceve Becciu e poi il Napoli

Martedì scorso, Papa Leone XIV ha vissuto due importanti "prime volte" con due udienze distinte: la prima con il cardinale Angelo Becciu e la seconda con la squadra di calcio del Napoli, campione d'Italia. Seppur riservato, l’incontro con il porporato segna un momento significativo, mentre la visita dei partenopei celebra il loro trionfo sportivo. Scopriamo i dettagli di queste storiche udienze.

Due udienze e due prime volte per Papa Leone XIV. Il Pontefice, nella mattinata di martedì, ha ricevuto il cardinale Angelo Becciu e il Napoli campione d’Italia. Due prime volte diverse tra loro. Nulla è trapelato circa l’incontro col porporato. L’unica cosa certa è che si è trattato del primo faccia a faccia ufficiale tra i due dopo il Conclave che, lo scorso 8 maggio, ha eletto Prevost come successore di Papa Francesco e a cui Becciu, condannato in primo grado per peculato e truffa dal Tribunale vaticano, pur professandosi innocente, ha rinunciato pur essendo tra i possibili votanti. Di tenore diverso l’incontro del Pontefice con il Napoli neo campione d’Italia... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Le prime volte di Papa Leone XIV: riceve Becciu e poi il Napoli

