Le previsioni meteo di oggi 28 maggio ad Avellino

Oggi, 28 maggio, il meteo di Avellino prevede cieli perlopiù poco nuvolosi, con possibili addensamenti e deboli piogge durante le ore centrali. In serata, attese schiarite e una temperatura massima di 25°C. Si stimano circa 0,2 mm di pioggia, rendendo la giornata variabile ma complessivamente mite.

A Avellino oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. rasserena in serata, sono previsti 0.2mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 25°C...

