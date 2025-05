Le preoccupazioni per i dazi bloccano la Fed | nessuna azione finché il quadro non si chiarisce

Le tensioni sui dazi commerciali continuano a preoccupare i mercati, spingendo la Fed a mantenere una posizione attendista fino a chiarimenti sulle future politiche commerciali. La Federal Reserve di Washington ha deciso di non intraprendere ulteriori azioni fino a quando il quadro economico globale non sarà più chiaro.

La sede centrale della Federal Reserve (FED), l’organo che svolge il ruolo di Banca Centrale negli Stati Uniti, situata a Washington D.C. All`ultima riunione del direttorio della Federal Reserve (Fomc) i banchieri centrali usa hanno ribadito di ritenere di essere in una “posizione adeguata per aspettare di avere più chiarezza sulle prospettive di inflazione e attività economica”, mentre persiste l’incertezza su quelli che saranno gli effetti dei dazi commerciali. E come era già emerso in precedenza “i partecipanti hanno rilevato che il direttorio potrebbe trovarsi di fronte a compromessi (tradeoff) difficili, se l`inflazione si dimostrasse più persistente mentre le prospettive per crescita e occupazione si indebolissero”, riportano i verbali della riunione (Minute) pubblicati oggi dall`istituzione monetaria. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Le preoccupazioni per i dazi bloccano la Fed: nessuna azione finché il quadro non si chiarisce

Cosa riportano altre fonti

