Le persone sovraindebitate in Emilia-Romagna sono sempre di più

L'emergere di una crescente crisi economica in Emilia-Romagna si riflette nel numero crescente di persone sovraindebitate. Secondo l'Istat, nel 2024 oltre il 10% della popolazione regionale vive in famiglie a rischio povertà o esclusione sociale, un aumento allarmante rispetto al 2023, quando la cifra si attestava al 7,4%. Questo equivale a oltre 450.000 cittadini nella fascia di vulnerabilità economica.

Approfondimenti da altre fonti

