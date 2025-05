le milanesi di oggi non sono più quelle del 1962

Nel cinquantesimo anniversario della pubblicazione de “Le milanesi” di Giuseppe Marotta, riflettiamo sull'evoluzione della città e del suo spirito. Questo articolo offre un piccolo prontuario di letture indispensabili per comprendere le trasformazioni di Milano, mentre un malanno epocale ci ricorda l'importanza della cultura e della memoria nella ricerca della gloria postuma. Scopriamo come la Milano di ieri e quella di oggi si confrontano attraverso la letteratura.

Piccolo prontuario di libri benefici, mentre un malanno epocale cerca di anticipare il conseguimento della mia gloria postuma. Tre: non mi sorprende sia difficile trovare in giro "Le milanesi" di Giuseppe Marotta, che Bompiani pubblicò nel 1962 (lo stesso anno in cui uscirono "Il giardino dei Finzi Contini" di Bassani, "Il maestro di Vigevano" di Mastronardi e "La vita agra" di Bianciardi: erano tempi in cui gli scrittori italiani scrivevano). Possiedo la prima edizione, ma l'ultima di cui trovi traccia online è una Bur di una ventina d'anni fa. Forse è passato di moda; in effetti, le milanesi di oggi non sono più balie calabresi trapiantate, trentanovenni che si sentono passate, madame benefiche che fanno l'elemosina ma poi chiedono indietro i soldi, vedove che onorano la memoria del marito lavorando mentre vegliano il cadavere, donne che non hanno il coraggio di usare la propria bellezza "come un vessillo, come un'arma"...