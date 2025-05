Le lettere dei pazienti ai medici per descrivere la loro sofferenza

L'iniziativa "Caro dottore, cara dottoressa, ti scrivo…" promossa dalla Rete metropolitana delle cure palliative e dalla Fondazione Gigi Ghirotti, invita i pazienti a esprimere le loro sofferenze attraverso lettere ai medici. Questo progetto di scrittura e ascolto mira a comprendere profondamente cosa significa vivere con una malattia terminale, offrendo uno spazio di condivisione e umanità in un momento cruciale della vita.

Un’iniziativa di scrittura poi di ascolto per capire cosa significa vivere la malattia, quando guarire non è più possibile. Si chiama " Caro dottore, cara dottoressa, ti scrivo. " ed è l’iniziativa della Rete metropolitana delle cure palliative e dalla Fondazione Gigi Ghirotti. La Rete è composta, oltre che dall’Ausl che la coordina, anche dal Sant’Orsola, Fondazione Hospice Maria Teresa Chiantore Seragnoli e Fondazione Ant, con il sostegno dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria metropolitana e dell’Arcidiocesi. L’obiettivo: raccogliere testimonianze di pazienti e familiari, con il fine di dare uno strumento in più ai professionisti sanitari... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le lettere dei pazienti ai medici per descrivere la loro sofferenza

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Coronavirus, paziente guarito invia una lettera a medici Policlinico di Bari: "Ero fragile e mi avete protetto: è amore" - "Mi avete curato con amore", la lettera del paziente dimesso ai medici del Policlinico di Bari "A voi che vi hanno costretto e avete accettato con tanto amore di affrontare questa battaglia ... 🔗Lo riporta bari.repubblica.it

Le lettere delle donne col cancro ai medici e infermieri dell’Ospedale del Mare: “Grazie per la vostra empatia” - "L'empatia e la gentilezza di medici e infermieri ci hanno aiutato ... come si legge nelle loro lettere di encomio, inviate al nosocomio di Napoli Est, per ringraziare il personale sanitario ... 🔗fanpage.it scrive

La lettera del paziente ai medici: «Grazie per come vi siete presi cura di me» - perché se è vero che curare un paziente è doveroso, prendersene cura è estremamente più raro. E quella eccellente rarità è qui. A Taranto». La lettera si conclude ringraziando medici ... 🔗Riporta msn.com

Lca e recidive: 4 cosa da tenere a mente.