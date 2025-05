Le leggende del Ravenna in campo per la Partita del cuore

Si avvicina la tanto attesa "Partita del Cuore", l'evento benefico organizzato dal Ravenna FC, che avrà luogo lunedì 2 giugno allo Stadio Benelli. Un triangolare coinvolgerà tifosi, sponsor e staff giallorossi, promettendo non solo spettacolo ed emozioni, ma anche una grande occasione per sostenere cause importanti. Un evento da non perdere per tutti gli appassionati!

