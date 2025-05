Le inchieste sui mandanti | Trenta indizi contro Dell’Utri I magistrati non si fermino ora

L'articolo di Stefano Brogioni esplora trenta indizi che incriminano Marcello Dell'Utri, sollevando interrogativi sulle responsabilità dietro le stragi. Attraverso le parole di Danilo Ammannato, avvocato delle famiglie delle vittime dei Georgofili, si fa appello affinché la magistratura continui a indagare senza sosta, rivelando un mosaico di elementi che collegano diverse indagini in Sicilia, Reggio Calabria e Firenze.

di Stefano Brogioni FIRENZE Trenta indizi contro Marcello Dell’Utri: l’avvocato dell’associazione tra i familiari delle vittime dei Georgofili, Danilo Ammannato, snocciola punto per punto gli elementi disseminati tre le indagini e i processi tra la Sicilia, Reggio Calabria e Firenze che dovrebbero suggerire la richiesta di processare l’ex braccio destro di Silvio Berlusconi. E’ una memoria da depositare in procura, anzi un messaggio diretto senza tanti preamboli alla Dda del capoluogo toscano, che nel cosiddetto filone dei mandanti esterni per gli attentati di stampo mafioso del 1993. Si tratta di un fascicolo aperto ormai da diversi mesi - che fino alla sua morte ha visto presente anche il nome dell’imprenditore - e che ogni giorno potrebbe essere definito dalla procura che lo ha aperto, chiuso e riaperto dall’ormai lontano 2017, in seguito alle conversazioni del boss mafioso Giuseppe Graviano, captato mentre parlava in carcere con il compagno di cella Umberto Adinolfi, di una "bella cosa": le stragi, compresa la bomba che esattamente trentadue anni fa in via dei Georgofili fece cinque vittime e danni irreparabili al patrimonio artistico degli Uffizi... 🔗 Leggi su Lanazione.it