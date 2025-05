Le impressionanti immagini dell' incendio dei capannoni all' Interporto girate dai VVF - VIDEO

Un vasto incendio ha avvolto i capannoni dell'Interporto di Nola, richiedendo l'intervento di sei squadre dei vigili del fuoco, con rinforzi dal vicino comando di Caserta. Le impressionanti immagini del rogo, catturate dai soccorritori, rivelano l'intensità della situazione, mentre un automezzo per l'antincendio aeroportuale supporta le operazioni di spegnimento. Notizie e aggiornamenti sulla dinamica dell'incendio seguono nel nostro articolo.

Sono sei le squadre dei vigili del fuoco, di cui due giunte in rinforzo dal vicino comando di Caserta, in azione per domare il vasto incendio di capannoni divampato nel pomeriggio nella zona dell'Interporto di Nola. Sul posto opera anche un automezzo per l'antincendio aeroportuale, che eroga.

