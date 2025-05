Le Iene svelano chi è il supertestimone del delitto di Garlasco | Non sono uno stupido ho fatto uno più uno

Nel corso di un'inchiesta rivelatrice, "Le Iene" hanno svelato l'identità del presunto supertestimone del delitto di Garlasco: Gianni Bruscagin. Durante il programma, Bruscagin ha fornito la sua versione sugli eventi che hanno portato all'omicidio di Chiara Poggi, la giovane di 26 anni assassinata nella sua abitazione. Questo sviluppo potrebbe avere implicazioni significative per il caso che ha scosso l'Italia.

È stata svelata l’identità del presunto “supertestimone” ascoltato da Le Iene sul delitto di Garlasco. Si tratta di Gianni Bruscagin, che al programma Mediaset aveva raccontato la sua versione su quanto sarebbe accaduto il giorno dell’o micidio di Chiara Poggi, l’allora 26enne uccisa nella villetta di famiglia il 13 agosto 2007, per cui è stato condannato in via definitiva l’ex fidanzato della giovane, Alberto Stasi, ora in regime di semilibertà. L’uomo, dunque, ha deciso di rinunciare al proprio anonimato con dichiarazioni inedite sul caso nel servizio realizzato dalle “ Iene ” Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese e andato in onda martedì 27 maggio su Italia1... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Le Iene svelano chi è il “supertestimone” del delitto di Garlasco: “Non sono uno stupido, ho fatto uno più uno”

