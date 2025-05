Le Iene Show il monologo di Anna Tatangelo | ho fatto scelte di libertà ma tutti si sono sempre fermati sulla superficie | Video Mediaset

Anna Tatangelo si è confessata a cuore aperto durante il suo monologo a Le Iene Show, affrontando le sue scelte di libertà e le incomprensioni ricevute. La cantante, che ha recentemente pubblicato il singolo “Inferno”, ha condiviso le sue esperienze personali, riflettendo su come spesso sia stata giudicata superficialmente. Un momento di grande emozione che mette in luce la sua vulnerabilità e autenticità.

Anna Tatangelo è la protagonista del monologo a Le Iene Show. La cantante, tornata alla musica con il nuovo singolo “Inferno”, si racconta a cuore aperto. Il monologo di Anna Tatangelo a Le Iene Show. “ Ho passato quasi tutta la vita a giustificare la mia esistenza, a spiegare chi fossi e perché” – inizia così il monologo di Anna Tatangelo a Le Iene Show. La cantante trionfa giovanissima al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte, ma viene sin da subito criticata. “ A 15 anni mi davano della vecchia, a 20 si scandalizzavano perché ho fatto un figlio con un uomo che aveva il doppio dei miei anni... 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Le Iene Show, il monologo di Anna Tatangelo: “ho fatto scelte di libertà, ma tutti si sono sempre fermati sulla superficie” | Video Mediaset

