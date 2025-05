Le Iene nuovo servizio su Garlasco | l' attacco di Stasi e i dubbi del supertestimone sull' avvocato dei Poggi

Il programma Le Iene torna a indagare sul caso di Garlasco, con un servizio che mette in luce le dichiarazioni di Gianni Bruscagin, il supertestimone che solleva interrogativi sull'operato dell'avvocato dei Poggi. Il focus è sull'attacco di Stasi e le nuove rivelazioni che potrebbero cambiare le sorti dell'inchiesta. Scopriamo insieme cosa è emerso durante il servizio del 27 maggio.

Si chiama Gianni Bruscagin il supertestimone che in queste settimane ha deciso di parlare con Le Iene. Cosa diceva nel servizio di martedì 27 maggio sul caso di Garlasco?

