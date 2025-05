Le Iene il supertestimone di Garlasco si mostra in volto e accusa l’avvocato dei Poggi

Il supertestimone di Garlasco, protagonista di recenti dichiarazioni scottanti sulla vicenda, rompe il silenzio e si mostra in volto. In un'intervista esclusiva con "Le Iene", accusa l'avvocato dei Poggi di coinvolgimenti ambigui, gettando nuova luce su un caso che ha affascinato e scandalizzato l'opinione pubblica. Scopri tutti i dettagli delle sue rivelazioni e le reazioni che ne sono seguite.

Il supertestimone di Garlasco, che la scorsa settimana aveva fatto delle rivelazioni su Stefania Cappa (una delle cugine di Chiara . “Le Iene”, il supertestimone di Garlasco si mostra in volto e accusa l’avvocato dei Poggi su Perizona.it. 🔗 Leggi su Perizona.it © Perizona.it - “Le Iene”, il supertestimone di Garlasco si mostra in volto e accusa l’avvocato dei Poggi

Garlasco, tutti i fantasmi del giallo: Andrea Sempio, le gemelle Cappa, gli amici (e il supertestimone) - Garlasco, un paese segnato da un delitto irrisolto e dai suoi fantasmi. Andrea Sempione, le gemelle Cappa e il supertestimone si intrecciano in una trama complessa. 🔗continua a leggere

Se ne parla anche su altri siti

Garlasco, il Supertestimone alle Iene: Non è vero che parlo solo adesso, 18 anni fa non fui ascoltato; Il supertestimone di Garlasco si mostra alle Iene, parla Gianni Bruscagin: «Io diffamato dall'avvocato dei Poggi: non ho paura; Il supertestimone de Le Iene si mostra per la prima volta: attese nuove dichiarazioni sul delitto di Garlasco; Gianni Bruscagin: chi è il supertestimone di Garlasco e cosa ha detto (ancora) a Le Iene sull'omicidio di Chiara Poggi. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Garlasco, chi è il supertestimone Gianni Bruscagnin. A volto scoperto a Le Iene: «Io diffamato dall'avvocato Tizzoni» - Gianni Bruscagin ha deciso di metterci la faccia. Conosciuto fino a pochi giorni fa solo come il "supertestimone del caso Garlasco", l’uomo è apparso davanti alle telecamere ... 🔗Riporta ilmattino.it

Garlasco, il supertestimone si mostra alle telecamere e conferma il racconto sul martello - Il supertestimone esce dall'anonimato per smentire l'avvocato dei Poggi e rivela dettagli cruciali sul delitto di Garlasco. 🔗Scrive msn.com

Gianni Bruscagin, il supertestimone del delitto di Garlasco: “Ho detto la verità, non temo nulla” - L’investigatore privato abbandona l’anonimato ed esce allo scoperto davanti alle telecamere delle Iene, mostrando i taccuini dove raccolse le testimonianze su Stefania Cappa il giorno dell’omicidio. “ ... 🔗Da msn.com

SENSATIONAL GARLASCO: THE SUPER WITNESS FROM LE IENE SHOWS HIS FACE, IT WAS HIM.