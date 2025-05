L'industria militare italiana è al centro di grandi manovre, spinta dalla necessità di adeguarsi alla situazione internazionale e di soddisfare l'obiettivo del 2% del Pil imposto dalla Nato. In conformità con il piano nazionale degli armamenti, l'Italia si prepara a raddoppiare la produzione, riflettendo un impegno crescente nella sicurezza e nella difesa strategica del Paese.

Continuano le grandi manovre dell’industria militare italiana, le cui attività devono giocoforza aumentare sia per la situazione internazionale attuale, sia per raggiungere il 2% del Pil come richiede la Nato. L’Italia, come già previsto dal piano nazionale degli armamenti, raddoppierà la produzione di missili per le sue batterie di difesa aerea SampT il prossimo anno. Lo ha confermato il Ministro della Difesa italiano Guido Crosetto, motivando la decisione per il fatto che l’Ucraina avrebbe esaurito le scorte per le due batterie fornite dal nostro Paese e dalla Francia nel 2023. In un’intervista televisiva rilasciata lunedì 26 maggio, Crosetto ha affermato che la divisione italiana del produttore missilistico europeo Mbda aumenterà la produzione di missili Aster del 40% quest’anno e del 100% nel 2026, con le prime consegne che arriveranno tra 12 e 18 mesi da oggi... 🔗 Leggi su Panorama.it