Le giravolte di Merz e quella debolezza su Ucraina e Gaza che imbarazza Berlino

Friedrich Merz, nuovo cancelliere tedesco, si trova già di fronte a sfide cruciali: la guerra in Ucraina e il conflitto in Gaza pongono interrogativi sulla posizione della Germania nel panorama internazionale. Solo tre settimane dopo il suo insediamento, la sua gestione di queste crisi e i rapporti con gli Stati Uniti, in un clima politico complesso, rivelano le prime debolezze della sua leadership e sollevano imbarazzi per Berlino.

Entrato in carica da appena tre settimane, Friedrich Merz si è subito dovuto confrontare con le due maggiori crisi internazionali, quella ucraina e quella palestinese, oltre che con i difficili rapporti transatlantici e le bizzarrie di Donald Trump. Per il nuovo cancelliere tedesco un battesimo di fuoco, vista anche l'eredità lasciata dal suo predecessore Olaf Scholz, non proprio il leader forte e autorevole di cui la Germania avrebbe avuto necessità in tempi turbolenti. Merz, eletto dietro la promessa di rimettere il Paese in carreggiata e ridare a Berlino un ruolo primario non solo nella cornice europea, non ha iniziato però nel migliore dei modi, scottandosi in politica estera come già gli era capitato per le questioni interne, tra rotture di impegni e giravolte mediatiche...

