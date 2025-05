Le erbe del casaro week-end alla scoperta di natura e sapori dell’Alta Valle Brembana

Scopri il fascino delle erbe spontanee e dei formaggi tipici alla quindicesima edizione de "Le Erbe del Casaro", la rassegna di Altobrembo che celebra la natura e i sapori dell'Alta Valle Brembana. Un evento che unisce cultura, tradizioni locali e autentici prodotti enogastronomici, per un weekend indimenticabile all'insegna del gusto e della bellezza paesaggistica.

Erbe spontanee e formaggi tipici in un territorio ricco di natura, cultura e tradizioni: sono questi gli ingredienti che rendono unica Le Erbe del Casaro, la storica rassegna organizzata da Altobrembo tra sapori autentici, arte e saperi locali. Giunta quest’anno alla quindicesima edizione, la manifestazione è ormai un punto di riferimento nel panorama degli eventi vallari e tra gli appassionati di erbe spontanee e formaggi d’alpeggio. Primo weekend da tutto esaurito per le passeggiate tematiche – Grande partecipazione per le uscite alla scoperta delle erbe spontanee, sold out nel primo fine settimana. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - “Le erbe del casaro”, week-end alla scoperta di natura e sapori dell’Alta Valle Brembana

