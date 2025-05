Le due Livorno del basket un derby lungo un secolo

Nel cuore di Livorno, il basket vive una rivalità storica che affonda le radici in oltre un secolo di competizioni. Questo articolo esplora la storia delle due storiche squadre cittadine, Libertas Livorno e Pallacanestro Livorno (Pielle), attraverso il legame tra i loro allenatori, Alberto Bucci e Mauro Di Vincenzo, e il contesto affascinante che ha reso unico il derby livornese.

Il compianto Alberto Bucci ha allenato la Libertas Livorno dal 1985 al 1989. Quasi contemporaneamente Mauro Di Vincenzo occupò la panchina della Pallacanestro Livorno, soprannominata Pielle da chi frequenta la Terrazza Mascagni, uno dei luoghi più belli della città livornese. I due erano nati a Bologna, e durante il loro percorso formativo avevano stretto una forte amicizia, eppure non si fecero mai vedere insieme nel capoluogo toscano. I tifosi delle rispettive realtà non avrebbero mai tollerato che il loro coach avesse dei momenti conviviali con quelli che venivano considerati i peggiori avversari sportivi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le due Livorno del basket, un derby lungo un secolo

Basket playout serie A2 | Elachem Vigevano-Libertas Livorno 79-72: resa amaranto nel finale, si va a gara 4 - Nella sfida di playout di Serie A2, l'Elachem Vigevano supera la Libertas Livorno con un punteggio di 79-72, costringendo la squadra amaranto a gara 4. 🔗continua a leggere

