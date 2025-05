le democrazie occidentali e il giogo della shoah

Questo articolo esplora il legame tra le democrazie occidentali e il peso storico della Shoah, evidenziando come la memoria e la responsabilità collettiva possano sfidare la nostra coscienza morale. Attraverso un'analisi profonda, si affrontano le difficoltà di riconoscere e affrontare il debito etico verso le vittime, sottolineando le reazioni di malessere che sorgono in presenza di esempi di giustizia e riparazione.

Tre sono le cose intollerabili, anzi quattro che l’uomo non sopporta: il fastidio di un buon esempio, la gratitudine per un aiuto ricevuto, la liberalità ostentata dei signori, il lamento di una vittima che esige riparazione. In altre parole, tutto ciò che ci fa sentire moralmente in debito ingenera un oscuro risentimento verso il creditore. E’ alla luce di questo precetto, che mi sono divertito a modellare sul calco di certi Proverbi biblici, che dovremmo osservare il dibattito recente intorno a Gaza. Il paragone con Auschwitz è così smaccatamente disonesto da non meritare un esame ravvicinato; perciò è saggio scavalcare senza remore il piano fattuale e cercare di interpretare le ragioni della sua onnipresenza... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it