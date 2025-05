Le cure palliative si raccontano | un convegno al Meyer Health Campus

Il convegno "Le cure palliative si raccontano", in corso al Meyer Health Campus di Firenze, si inserisce nella quarta edizione del Giro d’Italia delle cure palliative pediatriche 2025. Promosso da Fondazione CasaMarta e Aou Meyer Irccs, l'evento riunisce esperti del settore per discutere l'importanza delle cure palliative e condividere esperienze nel supporto ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.

Firenze, 28 maggio 2025 – “Le cure palliative si raccontano”: è questo il titolo del convegno in corso al Meyer Health Campus promosso da Fondazione CasaMarta e Aou Meyer Irccs nell’ambito della quarta edizione del Giro d’Italia delle cure palliative pediatriche 2025. Il convegno, aperto agli operatori sanitari e alla popolazione, rappresenta un importante momento di confronto per gli addetti ai lavori e non solo. Nel corso della mattinata è stato il tema delle cure palliative come diritto in tutte le situazioni di fragilità e di tutti i percorsi che possono e devono essere attivati quando un bambino ha una malattia considerata inguaribile. 🔗 Leggi su Lanazione.it