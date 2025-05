Le convocazioni Marin alle qualificazioni mondiali

Il Pisa continua a distinguersi nel panorama calcistico italiano, confermando la sua tradizione di fornire talenti alle nazionali durante le qualificazioni mondiali. Anche in questa sessione, sebbene con un numero ridotto di convocazioni, il club mantiene viva la sua reputazione come incubatore di talenti pronti a rappresentare il proprio paese. Scopriamo insieme i calciatori pisani chiamati a indossare le maglie delle rispettive selezioni.

Il Pisa si conferma una società che a ogni sessione di gare per le nazionali garantisce e offre i propri calciatori alle rispettive selezioni. Una tradizione che va avanti da anni, e che non si ferma nemmeno nel corso di questa sessione. Seppur in quantità ridotte rispetto alle ultime volte. Le squadre si preparano alle partite in programma per le qualificazioni ai mondiali. Il solo Marius Marin prenderà parte a queste. Il commissario tecnico della Romania ed ex allenatore del Pisa all'inizio degli anni Novanta, dopo aver inizialmente pre-convocato anche Olimpiu Morutan e Adrian Rus, nei tagli è stato mantenuto solamente il centrocampista nerazzurro per le sfide in programma contro l'Austria (il 7 giugno) e Cipro (il 10)...

