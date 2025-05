Le celebrazioni per la festa della Repubblica a Modigliana

Modigliana celebra con orgoglio la 79esima Festa della Repubblica italiana, proponendo un ricco programma di eventi. La giornata avrà inizio alle 10.30 in piazza Matteotti, dove si svolgerà la commemorazione ufficiale, caratterizzata dalla lettura di articoli della Costituzione da parte degli studenti della Scuola secondaria. Un’occasione per riflettere sui valori della Repubblica e coinvolgere la comunità in momenti di condivisione e celebrazione.

Il Comune di Modigliana celebra la 79esima festa della Repubblica italiana con diversi appuntamenti. Alla mattina, alle 10.30, in piazza Matteotti ci sarĂ la commemorazione ufficiale accompagnata dalla lettura di alcuni articoli della Costituzione, letti dagli studenti della Scuola secondaria, e... 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Le celebrazioni per la festa della Repubblica a Modigliana

Se ne parla anche su altri siti

Faenza celebra la Festa della Repubblica. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Festa della Repubblica a Fornaci. Riconoscimenti agli sportivi - E’ iniziato il conto alla rovescia per la tradizionale festa che a Fornaci celebra innanzitutto il 2 giugno, la festa della Repubblica, ma anche il compleanno del centro commerciale naturale. Quest’an ... 🔗msn.com scrive

Festa della Repubblica: le celebrazioni della Città di Mondovì - " Sono passati settantanove anni da quando il Popolo italiano, scegliendo la strada della Repubblica, ha intrapreso un nuovo cammino di crescita collettiva nel nome della democrazia e della libertà. Q ... 🔗Scrive cuneodice.it

2 giugno, il programma delle celebrazioni della Festa della Repubblica - La Presidenza della Repubblica celebra il 79esimo anniversario della Festa della Repubblica con una serie di iniziative in programma nelle giornate del 1° e 2 giugno. Il primo appuntamento in calendar ... 🔗Si legge su italiaoggi.it

FESTA DELLA REPUBBLICA - CELEBRAZIONI DELLA PROV DI FORLI-CESENA