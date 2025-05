Le bizzarre avventure di JoJo spin-off sotto accusa per aver usato l' intelligenza artificiale

Il recente progetto live-action "At A Confessional", ispirato allo spin-off "Così parlò Rohan Kishibe" delle "Bizzarre avventure di JoJo", è finito sotto accusa per essere stato realizzato quasi interamente con l'intelligenza artificiale. Questa notizia ha sollevato un acceso dibattito sul ruolo della tecnologia nella produzione creativa e sull'autenticità dell'arte nell'era digitale, mettendo in evidenza le sfide etiche del settore.

Uno del team di Le bizzarre avventure di JoJo è sotto accusa dopo che uno dei suoi nuovi progetti si è scoperto essere stato realizzato "interamente" dall'intelligenza artificiale. Il film live-action At A Confessional, tratto dallo spin-off Così parlò Rohan Kishibe dell'universo di Le bizzarre avventure di JoJo, è finito nel mirino dei fan per aver affidato l'intera colonna sonora a un'intelligenza artificiale. Il compositore Naruyoshi Kikuchi ha difeso la scelta, ma la reazione negativa del pubblico e del creatore Hirohiko Araki non si è fatta attendere. Le bizzarre avventure di JoJo: il caso Rohan e la colonna sonora che fa discutere L'universo bizzarro di Le bizzarre avventure di JoJo ha appena imboccato una nuova e controversa deriva con At A Confessional, adattamento cinematografico del primo capitolo dello

