Le banche spaccano il governo | destre in tilt sul golden power

Le tensioni tra le forze politiche e le banche stanno scuotendo l’unità del governo, mentre il dibattito sul ruolo e i limiti degli strumenti di golden power si accende. In un clima di confusione e smentite, le decisioni sul futuro delle più grandi banche italiane sembrano essere sempre più complesse e divergenti.

Neanche il tempo di rassicurare sull’unità d’intenti nel governo sul golden power per l’ops di Unicredit su Banco Bpm, che Giancarlo Giorgetti viene smentito da Antonio Tajani. Pronto a chiedere una revisione dell’esercizio dei poteri speciali. La confusione regna sovrana sul risiko bancario e sull’ interventismo del governo. Prima di entrare al Senato, Giorgetti si è fermato a rispondere ai cronisti assicurando che, sul golden power, “fin dal primo giorno c’è coordinamento tra Palazzo Chigi e il Mef, tra Giorgetti e Meloni”. In effetti il ministro dell’Economia cita la presidente del Consiglio e non il leader di Forza Italia, con cui forse il coordinamento è minore, viene da pensare. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it