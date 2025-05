Lazio si apre il ritorno di Sarri | il legame sempre intatto i vantaggi e gli ostacoli per l’accordo | CM IT

L'ipotesi di un ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio riaccende i riflettori su un legame profondo e complesso. Con il direttore sportivo Fabiani che ha riaperto i contatti, si prospettano potenziali vantaggi ma anche diversi ostacoli legati al mercato e alle alternative disponibili. In questo articolo, esaminiamo i possibili scenari di un accordo tra il tecnico e il club biancoceleste.

Il ds Fabiani ha riaperto il canale con l’ex tecnico biancoceleste, che può riprendere la panchina lasciata un anno fa ma i nodi sono diversi: dal mercato alle alternative Maurizio Sarri e la Lazio, non è (ancora) finita. È passato poco più di un anno, 14 mesi abbondanti, dalle dimissioni del tecnico arrivate in seguito alla pesante sconfitta contro l’Udinese all’Olimpico, probabilmente il punto più basso di un’annata deludente. Lazio, si apre il ritorno di Sarri: il legame sempre intatto, i vantaggi e gli ostacoli per l’accordo (AnsaFoto) – Calciomercato.it Sembra passata una vita. Di sicuro due allenatori: prima Tudor, durato un paio di mesi, e poi Baroni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Lazio, si apre il ritorno di Sarri: il legame sempre intatto, i vantaggi e gli ostacoli per l’accordo | CM.IT

