Lazio | sempre più vicino il ritorno di Sarri quale eredità lascia Baroni?

Il possibile ritorno di Maurizio Sarri alla Lazio riaccende l'entusiasmo tra i tifosi, a distanza di quindici mesi dalle sue dimissioni. In questo articolo analizziamo l'eredità lasciata da Baroni e il contesto attuale della squadra, riflettendo su come Sarri potrebbe riportare la Lazio ai suoi giorni migliori.

Roma 28 maggio 2025 – Fare un passo avanti, per tornare però dove si è stati bene. Sono passati ormai quindici mesi, 63 settimane, 441 giorni, da quando Maurizio Sarri ha rassegnato le dimissioni dalla Lazio, chiudendo il proprio lavoro di due anni e mezzo in biancoceleste. Un percorso che aveva riportato i biancocelesti in Champions dopo l'esperienza di Simone Inzaghi e conquistato un secondo posto in classifica, miglior risultato dei capitolini nell'era Lotito. Uno stile di gioco riconoscibile, guidato in campo dal carisma e la qualità di Immobile, Luis Alberto e Milinkovic-Savic, unito a risultati convincenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lazio: sempre più vicino il ritorno di Sarri, quale eredità lascia Baroni?

