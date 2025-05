l avvicinamento ai due match fra scaramanzie e amuleti ultima vittoria 83 anni fa una cabala da sfatare

Il conto alla rovescia per i due match è iniziato e con esso riemergono scaramanzie e amuleti, elementi che da sempre accompagnano il mondo del calcio. In un clima carico di attesa, il pensiero va all’ultima vittoria dello Spezia a Cremona, avvenuta 83 anni fa, quando i leggendari Castigliano, Costanzo e Coltella scrissero una pagina di storia che oggi sembra chiedere di essere rifatta.

Scaramanzie e amuleti accompagnano queste ore che precedono le due finali. Impossibile non appellarsi ai corsi e ricorsi storici, scomodando i meravigliosi tre ‘C’, Castigliano, Costanzo e Coltella, che il 25 ottobre 1942, vale a dire ben 83 anni fa, firmarono l’ultima vittoria dello Spezia a Cremona (0-3). Era uno Spezia fortissimo, in Serie B, nelle cui fila militavano giocatori del calibro di Scarpato, Persia, Amenta, Carapellese, guidati da un super bomber come Costanzo, autore di ben 22 gol, un po’ come l’attuale Pio Esposito, autentico trascinatore della formazione aquilotta. Immancabile, poi, per gli amanti della cabala, il richiamo alla data magica del primo giugno, giorno in cui si disputerà la finale di ritorno, al ‘Picco’: 39 anni fa, il primo giugno 1986, un manipolo di ‘eroi’, guidati dal ‘maestro’ Carpanesi, senza una società alle spalle, riuscì nell’impresa di vincere il campionato di Serie C2, pareggiando 2-2 con la Pistoiese, al ‘Picco’, con gol decisivo di Ferretti... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net