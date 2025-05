Lavrov | per il secondo round di colloqui Russia-Ucraina mi rivolgerei ancora una volta ai nostri amici turchi

Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha sollecitato nuovamente la mediazione della Turchia per il secondo round di colloqui tra Russia e Ucraina. Nel contesto di queste trattative, l'ex presidente americano Donald Trump ha ripreso le critiche nei confronti di Vladimir Putin, evidenziando le tensioni geopolitiche in corso.

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha affermato che “per il secondo round di colloqui Russia-Ucraina mi rivolgerei ancora una volta ai nostri amici turchi”. Nel frattempo, il presidente americano Donald Trump torna ad attaccare il suo omologo russo Vladimir Putin. Lavrov: per il secondo round di colloqui Russia-Ucraina mi rivolgerei alla Turchia Il ... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Lavrov: per il secondo round di colloqui Russia-Ucraina mi rivolgerei ancora una volta ai nostri amici turchi

Se ne parla anche su altri siti

Ucraina-Russia, le news del 23 maggio | Lavrov chiude a colloqui in Vaticano. Trump: completato accordo su scambio di 1000 prigionieri tra Mosca e Kiev; Lavrov: consegneremo bozza accordo a Kiev dopo scambio prigionieri; Guerra in Ucraina, Mosca: niente colloqui in Vaticano. E Lavrov attacca Zelensky; Ucraina, Russia: Irrealistici i colloqui in Vaticano. Trump: Concluso importante scambio di prigionieri. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Mosca, dubbi sul Vaticano: “Irrealistico proporre colloqui su suolo cattolico” - Il ministro degli Esteri russo Lavrov: “La nostra bozza di pace dopo lo scambio di prigionieri. Accordo con Zelensky? Non è legittimo” ... 🔗Da repubblica.it

Guerra in Ucraina, Mosca: niente colloqui in Vaticano. E Lavrov attacca Zelensky - Lavrov rifiuta i colloqui in Vaticano, confermando però il secondo round settimana prossima. Intanto inizia lo scambio di prigionieri. 🔗Si legge su panorama.it

Ucraina-Russia, Lavrov: "Irrealistici i colloqui in Vaticano" - (Adnkronos) - E' "irrealistico" tenere in Vaticano colloqui tra Russia e Ucraina. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, citato dalla Tass, intervenendo ad una conferenza a Mosc ... 🔗Secondo msn.com

Russia's Lavrov questions Ukraine's right to sovereignty