Lavrov contro il genocidio a Gaza | Creare Stato di Palestina indipendente servono misure urgenti per de-escalation

Nel contesto della crescente crisi a Gaza, il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, denuncia il genocidio in corso e invita a misure urgenti per favorire la de-escalation. Ricordando il riconoscimento della Palestina da parte dell'Unione Sovietica nel 1988, Lavrov sottolinea l'importanza di sostenere la creazione di uno Stato palestinese indipendente come passo cruciale per la pace nella regione.

Nel 1988 la Russia (allora Unione Sovietica) ha riconosciuto lo Stato di Palestina, in seguito alla dichiarazione di indipendenza proclamata dal Consiglio Nazionale Palestinese (OLP) Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov contro il genocidio a Gaza. Anche Mosca dice la sua, e lo fa tram... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Lavrov contro il genocidio a Gaza: "Creare Stato di Palestina indipendente, servono misure urgenti per de-escalation"

