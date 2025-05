Lavrov | Colloqui con Kiev il 2 giugno

Il 2 giugno, Mosca propone una seconda tornata di colloqui diretti con l'Ucraina a Istanbul. Il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, annuncia che la delegazione russa, guidata da Medinski, è pronta a presentare un memorandum sul processo di pace, segnando un potenziale passo avanti nei rapporti tra i due paesi in un contesto di crescente tensione.

20.38 Mosca propone una seconda tornata di negoziati diretti con l'Ucraina il 2 giugno a Istanbul per presentare il suo memorandum sul processo di pace. Lo dice il ministro degli Esteri russo, Lavrov. "La nostra delegazione, guidata da Medinski, è pronta a presentare questo memorandum alla delegazione ucraina e a fornire le necessarie spiegazioni" per "superare le cause profonde della crisi", afferma Lavrov. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Ucraina: Lavrov, pronti a negoziati con Kiev il 2 giugno a Istanbul - Il 2 giugno si terranno a Istanbul negoziati tra Russia e Ucraina, con la delegazione russa, guidata da Vladimir Medinsky, pronta a presentare un memorandum dettagliato. 🔗continua a leggere

