Lavoro e inclusione | i 35 anni della Cooperativa La Solidarietà

Nel 2025, la cooperativa La Solidarietà celebra 35 anni di impegno per l'inclusione lavorativa delle persone svantaggiate. Fondata con la missione di creare opportunità per tutti, è diventata una realtà portante nel panorama bergamasco, promuovendo un modello imprenditoriale etico e professionale che continua a fare la differenza nella comunità. Scopriamo insieme il percorso e i successi di questa storica cooperativa.

Nel 2025 La Solidarietà festeggia 35 anni di attività al servizio della comunità. Nata con l’obiettivo di offrire opportunità lavorative a persone in condizione di svantaggio, è oggi una realtà solida del territorio bergamasco, con un modello imprenditoriale etico, dinamico e professionale. “ Sperimentiamo benessere e costruiamo appartenenza, ogni giorno”, racconta Grazia Gamba, vicepresidente della cooperativa e responsabile dell’ufficio assistenza alla persona. L’anniversario della cooperativa sarà festeggiato con un Open Day il 7 giugno, occasione per aprire le porte al territorio e mostrare, con orgoglio, il valore del lavoro inclusivo... 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Lavoro e inclusione: i 35 anni della Cooperativa La Solidarietà

